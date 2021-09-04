Вашингтон, , 14:43 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена обнародовала заявление с благодарностью уходящему премьер-министру Японии Ёсихидэ Суге за его руководство страной. Об этом 4 сентября сообщает ИА «Красная Весна».

Белый дом

В заявлении Белого дома отмечается, что Суга был первым из иностранных лидеров, который провел с нынешним американским лидером переговоры.

Также в администрации президента США поблагодарили уходящего премьер-министра Японии за его инициативность в решении глобальных проблем, включая пандемию коронавируса и изменения климата, а, кроме того, за помощь в сдерживании Северной Кореи и Китая и в том числе — недопущение китайской экспансии в Тайваньском проливе.

Кроме того, в заявлении указали, что альянс США и Японии будет сильным в отношениях не только между правительствами двух стран, но и между их народами.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа спецпредставитель президента США по климату Джон Керри встретился в Токио с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.