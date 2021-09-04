Степанакерт, 4 сентября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Жители Степанакерта испытывают нехватку воды. Об этом 4 сентября сообщил агентству «Новости Армении» директор местной водоснабжающей компании «Джрмухкоюух» Гагик Погосян.

Арцахпресс Степанакерт

«Ситуация ухудшается. Сейчас 25 — 30% Степанакерта лишено воды», — сказал Погосян журналистам.

Он сообщил, что нехватка вызвана тем, что в городе выросло число водопользователей, а также не хватает осадков. Машинам «Джрмухкоюух» приходится развозить воду жителям с утра до ночи.

Ситуацию прокомментировал Декан факультета географии и геологии ЕГУ, доцент Марат Григорян. Он сообщил, что в Нагорном Карабахе в последние годы не было проблем с водой, а начались они после того, как часть региона перешла под контроль Азербайджана.

«В основном речки, которые использовались как для орошения, так и для питья, все они уже под контролем врага. И, естественно, они сейчас контролируют поток воды в сторону территории Арцаха», — сказал Григорян.

Напомним, в сентябре 2020 Баку объявил, что в Нагорном Карабахе проводится «контрнаступательная операция» в ответ на обстрелы азербайджанских сёл, которые якобы проводила армянская сторона. Бои прекратились после того, как в ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева было заключено соглашение о прекращении огня.