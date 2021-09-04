Тбилиси, 4 сентября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Сотрудники Службы государственного инспектора Грузии проверят законность регистрации на сайте премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на вторую прививку от COVID-19 журналистами телеканала «Мтавари архи». Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

ЕРА:JULIEN WARNAND Ираклий Гарибашвили

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«Служба государственного инспектора призывает всех воздержаться от самовольной регистрации лиц, вакцинированных против коронавируса в вышеуказанной системе, без согласия субъекта данных, чтобы не допустить нарушения прав других лиц», — отметили в пресс-службе.

Ранее на телеканале «Мтавари архи» был опубликован материал, в котором говорилось, что журналисты смогли оформить регистрацию Гарибашвили на вторую прививку от COVID-19 уже после того, как он получил ковид-паспорт.

На телеканале заявили, что этот документ граждане могут получить только после полной вакцинации. На этом основании журналисты заявили, что у премьер-министра якобы не было прав на получение ковид-паспорта.