Амстердам, 4 сентября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Финский пилот команды «Альфа Ромео» команды чемпионата мира по автогонкам серии «Формула — 1» Кими Райкконен заразился коронавирусом и не будет участвовать в Гран-при Нидерландов. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба «Альфа Ромео».

Morio Кими Райкконен

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Уточняется, что место 41-летнего финского пилота на в Гран-при Нидерландов займет польский гонщик Роберт Кубица.

При этом в пресс-службе Международной автомобильной федерации (FIA) заявили, что, несмотря на это, Гран-при Нидерландов состоится 5 сентября без изменений.

Отметим, ранее 41-летний Кими Райкконен сообщил, что он намерен завершить свою карьеру по окончании нынешнего сезона.