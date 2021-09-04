Кишинёв, 4 сентября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Румыния в качестве гуманитарной помощи передала Молдавии 100 тыс. экспресс-тестов на коронавирус. Об этом сообщает агентство IPN.

Cotidianul.ro Флаги Румынии и Молдавии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

Как рассказала журналистам встречавшая гуманитарный груз министр здравоохранения Молдавии Алла Немеренко, тесты предназначены для бригад скорой помощи. Она отметила, что эта партия не предназначена для непривитых учителей школ.

«Если мы и будем их использовать в школах, то только для детей и только там, где не соблюдаются условия и нет инфраструктуры для физического присутствия учеников в классах», — сказала Немеренко.

Напомним, в Молдавии непривитых учителей школ обязали сдавать тесты на коронавирус за свой счёт каждые 14 дней. По словам Немеренко, эта мера будет действовать, пока в школах будут привиты 95% сотрудников.