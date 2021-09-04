Тбилиси, 4 сентября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили получил ковид-паспорт, подтверждающий вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

ITU Pictures Ираклий Гарибашвили

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

По данным журналистов, главе правительства выдали документ в Доме юстиции. Всего, по данным на 3 сентября, в Грузии выдали 25 тыс. ковид-паспортов. Они выдаются в случае, когда гражданин прошёл полный курс вакцинации.

Ковид-паспорта в Грузии начали выдавать с 17 августа. Сообщается, что их получили более 25 тыс. жителей страны.

Стоит отметить, что в Грузии, по последним официальным данным, полный курс вакцинации от COVID-19 прошли около 440 тыс. человек. В учреждениях страны, за исключением нескольких ресторанов, не требуют ковид-паспорта.