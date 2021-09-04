Тбилиси, 4 сентября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Грузии Амиран Гамкрелидзе призывает политиков, участвующих в выборах в органы местного самоуправления, публиковать на своих агитационных материалах призыв к населению прививаться от COVID-19. Врач сделал обращение в ходе брифинга.

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«Если бы это зависело от меня, я бы на всех баннерах приписал: «Пойдём вместе на вакцинацию». А ещё я бы попросил всех политиков на своих билбордах выложить фото своей вакцинации», — сказал Гамкрелидзе.

Врач заявил, что вакцинация от COVID-19 является в настоящее время «самым главным». Он также призвал политиков на встречи с избирателями брать врача и призывать всех сделать прививку.

Напомним, в Грузии выборы в органы местного самоуправления должны пройти 2 октября. В минздраве ранее заявили, что нет необходимости их переносить так как на избирательных участках примут меры по профилактике пандемии.