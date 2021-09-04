Владивосток, 4 сентября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Площадка Восточного экономического форума стала местом подписания соглашения о намерениях компании «Удоканская медь», Минвостокразвития России, правительства Забайкалья и «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики». Как сообщает 4 сентября пресс-служба забайкальского правительства, речь идёт о намерениях по реализации второй очереди проекта освоения Удоканского месторождения меди.

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Соглашение было подписано в присутствии президента России Владимира Путина. Он также отметил важность реализации проекта по освоению Удоканского месторождения в Забайкалье.

«На полях форума традиционно подписываются ряд очень важных соглашений. И сейчас мы присутствовали на подписании соглашений подобного рода. Среди них — соглашение о намерениях по реализации второй очереди освоения Удоканского месторождения.

Напомню, что в результате будут существенно, в разы увеличены объёмы переработки руды. Инвестиции в этот перспективный проект составят около 289 млрд рублей», — подчеркнул глава государства.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что это якорный проект, который измерит экономическую карту края.

«Мы подписали соглашение о реализации второго этапа освоения Удоканского месторождения. У нас появляется крупнейший якорный проект, объект, который через десятилетия принципиально изменит бюджетную, социальную и экономическую карту Забайкалья. Это долгосрочный и надежный план помимо большого перечня инвестиционных проектов, которые мы реализуем», — сказал Александр Осипов.

Соглашение предусматривает установление партнерских отношений, развитие долгосрочного эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон в целях реализации проекта.

Вторая очередь строительства горно-металлургического комбината «Удокан» предусматривает переработку ориентировочно 24 миллиона тонн руды в год (в дополнение к объему переработки первой очереди до 15 миллионов тонн руды ежегодно с учетом потенциала технологического оборудования).

Суммарная перерабатывающая мощность первой и второй очереди комбината составит около 40 миллионов тонн руды в год. Инвестиции «Удоканской меди» составят около 289 миллиардов рублей. Окончательные параметры инвестиционного проекта, включая точную стоимость, будут определены по результатам разработки проектно-сметной документации и прохождения необходимых экспертиз и согласований.

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