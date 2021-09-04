Афины , , 12:52 — REGNUM Не существует миграционной политики, которая касалась бы только правил прибытия в страну, заявила заместитель министра миграции и убежища Греции София Вультепси на выступлении в парламенте 3 сентября. Политик подчеркивает, что миграционная политика — это система сдерживаний.

Во время обсуждения нового законопроекта о миграции Вультепси отметила: «Миграционная политика включает депортацию ‑ и до тех пор, пока ЕС окончательно не решит создать общую систему предоставления убежища и высылки, мы обязаны сами принимать меры».

Она объяснила, что не только прием людей, но и задержание, и высылка являются частью миграционной политики, и задала риторический вопрос, есть ли в мире страна, где нарушение границ не является незаконным. Законы должны применяться, и быть при этом не приглашениями, а посылать сигналы сдерживания, добавила замминистра.