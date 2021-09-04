Кишинёв, 4 сентября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Молдавии внесёт в парламент законопроект, который предусматривает введение крупных штрафов за покупку фальшивого сертификата вакцинации. Об этом заявила в эфире телеканала Cotidianul глава минздрава республики Алла Немеренко.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках

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«Мы введём норму, по которой граждане (купившие поддельную справку, — прим. ИА REGNUM) тоже будут наказы. Мы внесём в парламент предложение о внесении изменений в законодательство, в соответствии с которыми гражданин будет платить штраф в размере 500 тысяч леев (около $28 тыс.)», — сказала Немеренко.

Она отметила, что выявлены тысячи поддельных сертификатов о вакцинации. На этом основании будут возбуждены уголовные дела. За подделку документов грозит тюремное заключение на срок от двух до семи лет.

Напомним, ранее минздрав Молдавии в ходе внутренней проверки выявил схемы по продаже фальшивых прививочных сертификатов. Данные переданы в прокуратуру и другие надзорные ведомства.