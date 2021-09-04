Москва, 4 сентября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Спешный вывод войск США и их союзников из Афганистана вызывает обоснованную тревогу не только на Кавказе, в странах Центральной и Южной Азии, но и в других регионах мира.

Вьетнам

Возможная экспансия «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в бывшие регионы Российской империи и республики СССР не может не беспокоить российское руководство и работающие в сфере безопасности международные структуры, в которые входит наша страна, в первую очередь, ОДКБ.

О неизбежности и системности нагнетания нестабильности вокруг России и против России уже много лет говорят специалисты.

Сейчас мы видим, как фактически за несколько месяцев создан и доведен до угрожающего состояния очередной сегмент евразийской системы дуг нестабильности, который призван экспортировать нестабильность в направлении основных геополитических конкурентов. Этот термин «дуга нестабильности» впервые был введен авторитетным специалистом Ю. И. Дроздовым — генерал-майором и заместителем руководителя ПГУ КГБ СССР, и как нельзя лучше отражает политику удушения чужими руками коллективным Западом не только России, но и любых других стран в Евразии, которые осмелятся проводить независимую политику.

В СПбГУ уже практически 10 лет проводится цикл международных научно-практических конференций по «Евразийской системе дуг нестабильности». Традиционное подведение геополитических итогов года состоится и в этом году. Участвующие в конференциях ведущие ученые и практики в области безопасности и международных отношений постоянно подчеркивают необходимость подготовки квалифицированных специалистов-страноведов и их вовлечения в вопросы практического взаимодействия по специальности.

К сожалению, эти усилия часто остаются тщетными. Широко разрекламированный «Поворот на Восток» до сих пор остается PR-проектом, при котором вся энергия уходит в свисток. В условиях западных санкций «Поворот на Восток» так и не привел к укреплению позиций РФ в Азии, а также к увеличению товарооборота РФ со странами Востока. Связано это во многом с тем, что тема остается «вотчиной» тех чиновников, которые не привлекают профильных специалистов, поскольку боятся выявления своей полной профессиональной некомпетентности.

Например, если при анализе работы медицинского учреждения будет выявлено, что лечением зубов занимаются проктологи, операции на сердце проводят бухгалтеры, вакцину разрабатывают программисты, приготовлением пищи ведают сапожники, то очевидно, что при такой «мудрой» организации работы происходит лишь освоение бюджетов и ни к каким приемлемым результатам по существу прийти невозможно по определению, поскольку это самый настоящий саботаж. Стоящий во главе такой «больницы» «главврач», очевидно, на пушечный выстрел не подпустит к ней ни одного порядочного специалиста.

Почему на подобные вопиющие факты не обращают внимания при проверке работы многочисленных организаций, комитетов, комиссий и прочего остается секретом Полишинеля. Только постоянное обнаружение опергруппами ФСБ у многочисленных руководителей и проверяющих набитых наличкой коробок из-под обуви позволяет логически связать разные стороны этого актуального вопроса.

Этот синдром в области востоковедения получил название «Поворот на Восток» без востоковедов» и подробное описание данной болезни было опубликовано в сборнике ИДВ РАН «Российско-вьетнамские отношения сегодня: сферы совпадения интересов».

Кстати, на базе ИДВ РАН в настоящее время издается авторитетный рецензируемый журнал «Вьетнамские исследования», который, будучи создан в 2018 году, к настоящему времени получил впечатляющее развитие под руководством д.э.н. В. М. Мазырина, что является редким примером добросовестного и высокопрофессионального научного труда многих российских и зарубежных востоковедов.

К сожалению, эффективность «Поворота на Восток» оставляет желать лучшего по причине того, что работа организована в формате «лебедь, рак и щука», описанном еще И. А. Крыловым. Российские власть, эксперты и бизнес на критическом для судьбы страны направлении действуют по непересекающимся траекториям, что обнуляет коллективные усилия.

На днях на полях ВЭФ один из высокопоставленных функционеров в очередной раз «отметился», назвав Социалистическую республику Вьетнам «Вьетнамской республикой», которая прекратила свое существование в 1975 году под ударами Вьетнамской народной армии. Спровоцированное этими событиями бегство американцев из Сайгона недавно многие вспоминали в контексте хаотичной эвакуации из Кабула.

Вьетнам и Юго-Восточная Азия (ЮВА) в целом являются стратегически важным регионом прохождения южного фланга одного из основных сегментов — восточноазиатского — евразийской системы дуг нестабильности. Исторические противоречия между народами и государствами, своекорыстно используемые в колониальном прошлом и отчасти манипулятивном неоколониальном настоящем, до сих пор много значат для региона и, разумеется, под умелым внешним контролем продолжают отравлять отношения между странами региона.

Между тем ЮВА была и останется глобальным балансиром в нерешаемом пока конфликте между Китаем, Индией, США и другими странами региона. Поэтому участие России как одновременно глобальной и восточной державы в регионе ее традиционных интересов исключительно важно.

К сожалению, мы наблюдаем неутешительную динамику экономического взаимодействия с СРВ — со времен СССР одного из наших главных партнеров и друзей в регионе. Падение влияния во Вьетнаме, Лаосе, Камбодже и других странах ЮВА — следствие в том числе высокомерного отказа чиновничьего сословия от профессиональной экспертизы специалистов-страноведов. Или, хуже того, настоящего страха перед специалистами, поскольку в этом случае продвигаемые ими сомнительные проекты ждет печальная участь, именно поэтому ими востребованы «специалисты» типа «чего изволите».

Во Вьетнаме, традиционно дружественном России и помнящем помощь СССР в освободительной войне против Франции и США, сохраняют в школах изучение русского языка. Это можно только приветствовать, но необходимо и с российской стороны поддержать этот проект, что особенно важно в условиях фактического выдавливания русского языка из общественной жизни на постсоветском пространстве и введения т. н. «языковых патрулей».

Россия заинтересована в трансформации угрожающей нам системы дуг нестабильности в «дугу стабильности» по меткому замечанию В. В. Путина. Только так можно избежать заготовленного для нас заокеанскими партнерами сценария «боев без правил всех против всех». Нужна системная последовательная кропотливая работа для достижения этой критически важной жизненной цели и без профильных специалистов тут не обойтись.

Владимир Колотов — заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока СПбГУ, профессор, доктор исторических наук