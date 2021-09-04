Вашингтон, 4 сентября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Студия Marvel рассчитывает показать развитие героев кинокомикса «Шан-Чи и легенда десяти колец» в продолжении этого фильма и других проектах. Об этом сообщил президент Marvel Studios Кевин Файги в интервью Geek Culture.

Скриншот с YouTube «Шан-чи и легенда десяти колец»

Файги рассказал, что в будущем представленные в «Шан-Чи и легенде десяти колец» персонажи и организации должны занять важное место в киновселенной Marvel. Он добавил, что эти персонажи должны появиться не только в продолжении фильма, но и в других кинокомиксах.

О планах по экранизации комикса о Шан-Чи стало известно ещё в 2001 году. По ряду причин работа над картиной была задержана до 2018 года.

Новый кинокомикс от Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец» вышел в прокат в США 3 сентября. За первые сутки проката картина собрала более $8,8 млн, а также получила хорошие отзывы критиков и зрителей.