Париж, , 11:27 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис выступил на международной конференции Международного союза охраны природы (МСОП), состоявшейся в Марселе в пятницу, 3 сентября. Об этом сообщает AMNA.

Премьер-министра Греции пригласил на мероприятие президент Франции Эммануэль Макрон. Греция вступит в должность председателя МСОП в 2023 году для реализации плана действий французской инициативы «Коалиция за образцовое Средиземноморье в 2030 году», сообщил премьер.

Мицотакис отметил, что защита морской среды Средиземноморья будет в центре внимания саммита EUMED9, который состоится в Греции 17 сентября.