Пекин, 4 сентября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. За первые восемь месяцев текущего года в Китае продано около 1,7 млн автомобилей на новых источниках энергии, заявил заместитель министра промышленности и информационных технологий Китая Синь Гобинь на отраслевой конференции в Тяньцзине. Об этом сообщает агентство Reuters.

Sino-German Urbanisation Partnership Электромобиль в Китае

К автомобилям на новых источниках энергии (NEV) в Китае относят электромобили, авто на водородных топливных элементах и гибридные автомобили. В первые восемь месяцев 2020 года в Китае было продано 600 тысяч автомобилей категории NEV.

Замминстра промышленности и информационных технологий КНР заявил, что в 2021 году наблюдается резкий рост продаж автомобилей NEV. Он добавил, что за первые восемь месяцев текущего года в стране реализовано около 1,7 млн таких авто.

Гобинь сообщил, что общий объём продаж автомобилей с января по август текущего года должен составить около 16 млн единиц, что на 10% больше показателей предыдущего года. Замминистра отметил, что рост продаж сдерживается глобальной нехваткой автомобильных чипов.