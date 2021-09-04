Иерусалим, 4 сентября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. По подсчетам израильских специалистов, третья доза вакцины повысила защищенность привитых на 84%, передают «Вести Израиль» 4 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Исследование, которое провели специалисты больничной кассы (медицинской страховой компании) «Маккаби» показало снижение заболеваемости ковид-19 среди привитых тремя дозами вакцины по сравнению с теми, кто привился только двумя. Данные, собранные по 153 000 клиентов больничной кассы «Маккаби», показало снижение заболеваемости на 84% у тех, кто получил третью прививку. Исследовались только лица старше 40 лет, не получавшие прививку до начала исследования. Также результаты показали, что первоначальный уровень защищенности, в первые 7−10 дней, увеличивался лишь на 48−64%, достигая максимума в 84% на вторую и третью неделю после вакцинации. Также обнаружилось, что переболевшие непривитые оказались защищены от ковид-19 лучше, чем привитые тремя дозами вакцины.