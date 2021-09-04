Астана, 4 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. ДОКУМЕНТ

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

Свидетели защиты Ермека Тайчибекова, которого суд в Казахстане, не заслушав их в ходе заседания, осудил на 7 лет заключения, направили электронное письмо президенту России Владимиру Путину. Оно полностью приводится ниже: