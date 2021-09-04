Защитники Ермека Тайчибекова направили письмо Владимиру Путину
Астана, 4 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. ДОКУМЕНТ
Свидетели защиты Ермека Тайчибекова, которого суд в Казахстане, не заслушав их в ходе заседания, осудил на 7 лет заключения, направили электронное письмо президенту России Владимиру Путину. Оно полностью приводится ниже:
«Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы понимаем, что Вы крайне занятой человек и у вас очень мало свободного времени, но все же просим Вас не пройти мимо нашего обращения. Мы не отнимем много Вашего времени.
Дело в том, что в Республике Казахстан есть один человек, отчаянно нуждающийся в Вашей помощи. Его зовут Ерме́к Кене́сович Тайчибе́ков и несмотря на его имя и национальность трудно представить себе большего патриота России, чем он. Этот человек является известным блогером, который со страниц различных социальных сетей призывал к объединению Казахстана и России в единое государство, к возрождению Российской Империи. Причем призывал он к этому, Владимир Владимирович, поверив, в том числе, и в Вас лично, как в человека, лидера, способного на столь великие свершения. В своей родной стране он, помимо призывов к объединению с Россией, чью роль в истории Казахстана он считает определяющей и положительной, занимался тем, что изобличал нечистых на руку чиновников, боролся за права национальных меньшинств, в том числе русских.
Сам он при всем этом неоднократно заявлял о своей лояльности как Республике Казахстан, так и ее президенту. Но, как Вы понимаете, у любой яркой личности обязательно найдутся недоброжелатели и Ермек навлек на себя гнев местных властных националистов, которые в отношении него возбудили уголовное дело.
23 сентября 2020 года Ермек был арестован сотрудниками полиции за разжигание межнациональной розни и помещён в тюрьму города Алма-Аты. 19 августа 2021 года судом приговорён к 7 годам колонии строгого режима. Ермеку неоднократно заявляли сотрудники полиции что его следовало расстрелять публично за его убеждения. В связи с этим у нас есть серьезные опасения относительно его дальнейшей судьбы, жизни и здоровья.
Мы уверены, что по одному Вашему слову работники Вашей администрации с легкостью найдут и до последней запятой проверят то, что писал и говорил на камеру Ермек — в этом нет ни капли ненависти к каким-либо народам, ни одного слова, призывающего убивать или совершать насилие. Этот человек верил и продолжает верить в великое будущее России, как он сам писал: «А за Россию я потому, что Россия это моя Родина, а Казахстан, где я живу, в моем понимании исторически неотъемлемая часть России. Из-за этого я за Россию вне зависимости какая она, хорошая или плохая, злая или добрая, сильная или слабая, нищая или богатая. Родину как и родителей не выбирают, а служат верой и правдой, самоотверженно и беззаветно». Причем его отношение, его деятельность совершенно бескорыстна, ему не нужны деньги, он и так весьма обеспеченный человек.
Уважаемый Владимир Владимирович! Если вы дочитали до этого места, то мы очень просим Вас вспомнить Ваши же слова о том, что «мы своих не бросаем». Для того, чтобы спасти этого человека, не нужны спецоперации и многотысячные десанты, достаточно Вашего звонка президенту Казахстана с объяснением сложившейся ситуации.
Мы уверены, что у Токаева К. не занимать мудрости, как политической, так и житейской и он быстро поймет, что может пострадать не просто невинный человек, но и большой патриот обоих наших государств, искренне верящий в их великое совместное будущее. Надеемся на Ваше понимание, с уважением друзья Ермека Тайчибекова!»