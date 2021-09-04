Тбилиси, 4 сентября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Грузии зафиксированы три случая смерти пациентов с COVID-19, которые прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил на онлайн-брифинге глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

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"К сожалению, у нас есть три случая смерти среди тех, кому дважды сделали прививку», — сказал врач.

Гамкрелидзе не стал называть вакцины, которыми были привиты погибшие. Он отметил, что новый штамм коронавируса «Дельта» чаще распространяется среди молодых людей. Врач также подчеркнул, что среди вакцинированных меньше случаев госпитализации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии, по данным на 4 сентября, за время пандемии выявили 562 627 носителей коронавируса. Из них выздоровел 509 181 человек. Умерли 7732 пациента с COVID-19.