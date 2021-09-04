Лондон, 4 сентября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Только один из 125 охранников британского посольства в Кабуле смог эвакуироваться из страны. Об этом сегодня, 4 сентября, пишут британские СМИ.

(сс) U.S. Marine Corps. Lance Cpl. Nicholas Guevara Эвакуация из Афганистана

Сообщается, что афганец по имени Фаез, который работал охранником в посольстве Великобритании в Кабуле, простоял в очередях в аэропорту в общей сложности шесть дней и улетел из Кабула на одном из последних эвакуационных рейсов в Лондон.

При этом никто больше из сотрудников охраны посольства Великобритании в Кабуле покинуть Афганистан не смог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бегство американцев и их сателлитов из Афганистана обернулось трагедией для сотен тысяч афганских граждан, которые сотрудничали с НАТО и работали на проамериканский марионеточный режим. Захват боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всего Афганистана поставил жизни этих людей под угрозу.

Тысячи беженцев надеялись, что США и их сателлиты эвакуируют их по воздуху через аэропорт Кабула, но далеко не все смогли уехать.