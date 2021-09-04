Баку, 4 сентября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 3 сентября выявили 3762 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 19 017 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в республике выявили 436 257 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 377 287 человек, в том числе 3812 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 53 210 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 5760 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 38 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 3788 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 17 678 тестов. Выздоровевшими медики признали 3473 человека. Скончались 45 пациентов с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что в Азербайджане в последнее время наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации. Число выздоровевших начало превышать число выявленных случаев заражения коронавирусом.