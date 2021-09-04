Кишинёв, 4 сентября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица призвала провести заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья для принятия новых карантинных ограничений. Об этом глава молдавского правительства сообщила в эфире телеканала TV8.

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Она отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается, а новый штамм коронавируса «Дельта» более агрессивен для молодёжи, зафиксирован случай смерти 13-подростка, болевшего COVID-19.

«Я получила несколько просьб о принятии более жестких мер по ограничению распространения вируса, — сказала Гаврилица. — Мы проведем новое заседание комиссии, на котором представим четкие правила для государственного и частного секторов».

Как сообщила Гаврилица, заседание комиссии состоится после 6 сентября. На ней также примут меры по поддержке уязвимых групп населения.