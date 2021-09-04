Иерусалим, 4 сентября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Израильский Кнессет (парламент) принял во втором и третьем чтении закон, который позволяет следить электронными средствами за всеми помещенными на карантин гражданами страныя. Об этом 4 сентября сообщает ИА «Красная Весна».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка —

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При этом до того, по информации Cursorinfo, слежка с помощью электронных средств была разрешена только за вернувшимися в страну из «красного» списка по степени угрозы COVID-19, а теперь можно следить за всеми помещёнными на карантин лицами.

Уточняется, что для осуществления этого граждане страны должны будут установить на свой смартфон специальное приложение для отслеживания их местонахождения и в случае нарушения ими режим самоизоляции правоохранители получат уведомление об этом.

Также указывается, что эти материалы не будут сохраняться на устройстве для слежки за жители страны, однако полиция сможет использовать такие материалы для судебного расследования в отношении нарушивших карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что Швеция закроет свои границы для туристов из Израиля с 6 сентября, как это уже сделали власти Португалии.