Тбилиси, 4 сентября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 38 625 исследований на SARS-CoV-2 выявили 2684 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 4 сентября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

Всего на текущую дату в стране выявили 562 627 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 509 181 победил инфекцию, в том числе 2695 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 7732 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 83 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 7061 пациент, в оборудованных гостиницах — 2453.

Днём ранее в Грузии после проведения 36 400 тестов выявили 3034 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 3952 человека, умерли за сутки 86 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в Грузии в течение последней недели наблюдается спад числа выявленных в сутки случаев заражения коронавирусом. Также меньше пациентов с COVID-19 остаются в больницах и оборудованных гостиницах.