Москва, 4 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Резкое сокращение времени работы смартфона на одном заряде батареи и непреднамеренное выключение устройства могут свидетельствовать о заражении гаджета шпионскими программами. Об этом рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков агентству «Прайм».

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Эксперт добавил, что ещё одним поводом для беспокойства может служить большая задержка между командой на выключение смартфона и фактическим отключением устройства. В это время шпионское программное обеспечение может искать канал для передачи собранной информации.

Кусков объяснил, что самым простым способом выявления шпионских программ является проверка установленных приложений в настройках смартфона. Стоит обращать особое внимание на программы, имеющие доступ к основным функциями смартфона.

Также можно воспользоваться специальным программным обеспечением, которое доступно в магазине приложений для Android и iOS-устройств. Эксперт добавил, что при подозрении на наличие шпионской программы лучше всего обратиться в сервисный центр.