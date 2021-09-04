Сухум, 4 сентября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. 69 новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение суток 3 сентября в ходе 287 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 203 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 34 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 25 486 носителей SARS-CoV-2. Из них 21 399 признаны выздоровевшими, в том числе 79 — в течение последних суток. Всего в стране зарегистрировали 385 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За последние сутки зафиксировали один такой случай.

Днём ранее в Абхазии сообщили, что за сутки выявили 93 новых носителя коронавируса в результате 323 исследований. Было зарегистрировано три случая смерти пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Стоит отметить, что на этой неделе из России в Абхазию доставили новую партию вакцины от COVID-19. В республику привезли 500 доз препарата «Спутник Лайт».