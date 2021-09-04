Кишинёв, 4 сентября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Учителей в школах Молдавии не будут увольнять за отказ сделать прививку от COVID-19, но им нужно будет каждые 14 дней сдавать за свой счёт тест на коронавирус. Об этом 3, сентября заявил на брифинге министр образования и научных исследований республики Анатолие Топалэ.

(сс) Alexas Fotos Учитель

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«Правительство поставило перед собой первостепенную задачу — обеспечить к 1 октября 95% вакцинации в каждом образовательном учреждении. Для поощрения вакцинации сотрудников сферы образования установлено обязательное условие для лиц, не сделавших прививки: каждые 14 дней представлять результаты теста на COVID-19», — сказал Топалэ.

Он добавил, что бесплатные тесты учителям предоставлять не будут, так как им предлагается сделать бесплатную прививку. Министр отметил, что данная мера должна «обезопасить» школы. Он добавил, что непривитых учителей не будут пускать в школы без справок об отрицательном тесте на коронавирус.

Стоит отметить, что в мэрии Кишинёва ранее объявили о закупку тестов для непривитых учителей. Мэр столицы Ион Чебан пообещал, что тесты будут предоставлять бесплатно, вопреки требованиям властей республики.