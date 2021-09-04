Кишинёв, 4 сентября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 3 сентября выявили 710 случаев заражения коронавирусом в ходе 5596 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 269 602 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 258 410 человек, в том числе 312 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 1160 пациентов с COVID-19, из которых 165 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6419 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали восемь таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 787 заражений коронавирусом в результате проведения 7005 тестов. Выздоровевшими врачи признали 312 человек, скончались пять пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в Молдавии в последние дни растут темпы распространения коронавируса. В правительстве страны обсуждается ужесточение карантинных мер.