Пекин, 4 сентября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Государственный совет Китая утвердил новые руководящие принципы, которые ограничат снос исторических зданий и позволят защитить культурное наследие страны. Об этом 4 сентября сообщило агентство Синьхуа.

Uwe Aranas Строительство в Китае

Быстрое экономическое развитие Китая основывалось на головокружительных темпах расширения и обновления городов, разрушении целых кварталов и замене тысяч старых зданий многоэтажными домами и торговыми центрами. Сейчас такой градостроительной политике положили конец.

В Госсовете КНР убеждены, что субъекты в сфере строительства должны «систематически защищать и передавать» культурное наследие страны и «всесторонне и точно передавать историю Китая и Коммунистической партии».

Под запрет попало не только разрушение старых зданий, но вырубка многолетних деревьев, изменения в топонимике, внесение ландшафтных изменений, например, в системах озёр и рек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Китае запретили строительство зданий выше 500 метров.