Екатеринбург, 4 сентября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. В Екатеринбурге устранены последствия урагана, который обрушился на город вечером 3 сентября. Об этом сообщает свердловский главк МЧС.

Vk.com/podslushanoperm Ураган

Уже в 00:05 по местному времени 4 сентября спасатели Уральского поисково-спасательного отряда закончили демонтаж опасных участков крыши здания Уральского университета на проспекте Ленина. А к 6:30 полностью было восстановлено электроснабжение потребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, сила ветра могла достигать 25 метров в секунду. Очевидцы сообщали о поваленных деревьях и столбах и о повреждённых остановках общественного транспорта.