Токио, 4 сентября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Еще десять случаев заражения коронавирусом подтверждено на Параолимпиаде в Токио, 4 сентября сообщили в пресс-службе оргкомитета соревнований.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что ни один из новых носителей не является спортсменом. Случаи инфицирования касаются девяти сотрудников подрядных организаций и одного человека, занятого организацией состязаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября за сутки во всем мире было зафиксировано по меньшей мере 687 832 новых факта заражения коронавирусом SARS-CoV-2.