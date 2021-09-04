Вашингтон, 4 сентября, 2021, 07:47 — ИА Регнум. Запуск новой системы американской компании Apple по сканированию фотографий на устройствах пользователей откладывается на несколько месяцев. 3 сентября об этом сообщает пресс-служба Apple.

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Ранее планировалось, что эта функция будет внедрена в новой версии операционной системы iOS в сентябре текущего года. Из-за негативной обратной реакции в Apple решили задержать развёртывание системы на несколько месяцев.

«Основываясь на отзывах клиентов, правозащитных групп, исследователей и других лиц, мы решили потратить ближайшие месяцы на то, чтобы собрать дополнительную информацию и внести улучшения, прежде чем выпустить эту критически важную функцию для безопасности детей», — сообщили в Apple.

Летом 2021 года компания Apple анонсировала внедрение новой функции, которая позволит проверять фотографии пользователей на облачном сервисе iCloud и личных устройствах. Целью этой программы должно стать выявление фотосвидетельств детской порнографии.

Эта инициатива вызвала негативную реакцию со стороны общественности и экспертов по информационной безопасности. Специалисты объяснили, что после внедрения новая функция сможет использоваться для поиска любой другой информации.