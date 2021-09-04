Тегеран, , 10:49 — REGNUM 3 сентября заместитель командующего иранской армией по вопросам координации контр-адмирал Хабиболла Сайяри заявил, что миссия военно-морского флота и всех военно-морских сил соседних стран заключается в обеспечении безопасности в Каспийском море. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на церемонии закрытия Кубка моря в Бандар-Анзали на севере Ирана, Сайяри указал на высокую геополитическую и геостратегическую важность Каспийского моря как крупнейшего озера в мире и отметил, что это также имеет первостепенное значение для прибрежных стран.

Он подчеркнул, что Каспийское море — это море мира и дружбы, и поскольку оно важно для всех прикаспийских стран, оно должно находиться в надлежащей безопасности.

Адмирал сообщил, что везде, где есть безопасность, есть мир и дружба, а там, где нет безопасности, не может осуществляться никакая экономическая, социальная и политическая деятельность.

Подчеркнув, что прикаспийские государства никогда не допустят присутствия иностранных сил в Каспийском море, он отметил, что прибрежные государства вполне могли бы обеспечить безопасность в этом регионе для всех видов морской деятельности и реализовать все преимущества мира и дружбы на Каспийском море.