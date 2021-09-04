Тегеран, , 10:57 — REGNUM 3 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан в телефонном разговоре со своим китайским коллегой Ван И подчеркнул важность реализации соглашения о стратегическом партнерстве с Китаем. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем телефонном разговоре, который состоялся 3 сентября, Амирабдоллахян подтвердил наличие стратегических отношений между Ираном и Китаем, а также традиционной дружбы между двумя народами. Он также приветствовал Китай за поддержку членства Ирана в Шанхайской организации сотрудничества.

Министр назвал односторонний подход США угрозой международному миру и стабильности и обрисовал политику Ирана в отношении противодействия вмешательству некоторых держав во внутренние дела других стран, а именно Китая.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что связи Исламской Республики и Китая основаны на стратегической дружбе и традиционном партнерстве. Амирабдоллахиан подробно остановился на внешней политике 13-го иранского правительства и подчеркнул решимость развивать всесторонние связи с Китаем.

Он также подчеркнул готовность министерства иностранных дел Ирана к реализации соглашения о стратегическом партнерстве и дальнейшему развитию двусторонних отношений.