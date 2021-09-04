Москва, 4 сентября, 2021, 06:49 — ИА Регнум. Неработающие пенсионеры в России могут не подавать заявления на перерасчет для получения социальных доплат до прожиточного минимума, заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Об этом она сообщила агентству «Прайм» 3 сентября. Эксперт пояснила, что с 2022 года начнет действовать новый порядок, согласно которому пересчет будет производиться автоматически. Кроме того, такая же схема распространяется на доплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности, если трудовой стаж составляет не менее 30 лет, а также на пенсии и доплаты безработным гражданам за два года до выхода на пенсию в случае, если они не могут официально трудоустроиться.

Автоматический пересчет будет работать и для людей с ограниченными возможностями, у которых наступил возраст выхода на пенсию. Кроме того, Финогенова напомнила, что с 2022 года лица, проживавшие в сельской местности не менее 30 лет, начнут получать надбавки в размере 25% к фиксированной выплате.

Профессор отметила, что указанные дополнительные выплаты можно будет оформить без обязательного проживания получателя в сельской местности, как это было необходимо ранее, а граждане, потерявшие надбавку из-за переезда в город, смогут восстановить выплаты.

Еще одним нововведением, по словам Финогеновой, станет появление на сайте «Госуслуг» доступа к информации о состоянии пенсионного счета, возможной величине будущей пенсии и накопленных баллах. Эта функция будет введена для мужчин не моложе 45 лет и женщин в возрасте 40 лет и старше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Известия» со ссылкой на Росстат распространили информацию о том, что в 2020 году выплаты российским пенсионерам из федерального и местных бюджетов составили рекордные 1,2 трлн рублей.