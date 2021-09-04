Тегеран, 4 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. 3 сентября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 109 549, причем 561 иранец погиб от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 561 иранец скончался от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 109 549», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 27 621 новый случай заражения COVID-19, при этом 4061 человек госпитализирован. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 4302 011 пациентов из общего числа 5 083 133 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе отмечается, что 7 795 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 19 297 582 иранца получили первую дозу вакцины против коронавируса.