Москва, 4 сентября, 2021, 04:45 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России будет выдавать трудовым мигрантам и иностранцам, прибывшим в страну на длительное время, пластиковые карты, содержащие информацию о прохождении дактилоскопии и фотографирования. Об этом говорится в проекте приказа, подготовленном ведомством.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Трудовые мигранты

Из документа следует, что карта будет иметь стандартный размер 85,6×53,98 мм, состоять из лицевой и оборотной сторон, содержащих необходимую информацию о владельце и чип в виде микросхемы с бесконтактным интерфейсом.

«Утвердить форму документа, подтверждающего прохождение иностранным гражданином или лицом без гражданства обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, в форме карты с электронным носителем информации», — говорится в проекте.

По планам МВД РФ, приказ вступит в силу 29 декабря 2021 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что закон об обязательной дактилоскопической регистрации мигрантов в России принят в июне 2021 года.