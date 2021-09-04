Берн, 4 сентября, 2021, 03:50 — ИА Регнум. По меньшей мере 137 летальных исходов после вакцинации от коронавирусной инфекции было зарегистрировано с начала 2021 года в Швейцарии. Об этом 3 сентября сообщил на своем сайте швейцарский фармрегулятор Swissmedic.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Всего в стране было сделано 9 713 333 прививки от COVID-19, а полностью от указанного заболевания привились 51,99% жителей (более 4,35 млн человек). Общее число жалоб по поводу побочных реакций от вакцин против коронавирусной инфекции составило 6603, из них 2161 факт был квалифицирован как опасный.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что 1239 таких случаев касалась вакцины американской компании Moderna, а 867 — препарата, созданного совместно американской Pfizer и немецким BioNTech. В еще 55 сообщениях точные сведения о прививке отсутствовали.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа стало известно, что причиной смерти ведущей британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си Лизы Шоу стало кровоизлияние, явившееся осложнением после прививки вакциной британско-шведской компании AstraZeneca.