Москва, 4 сентября, 2021, 01:07 — ИА Регнум. Слова советника украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича об Украине, «снявшейся с крючка» Минских соглашений, следует продолжить сравнением о рыбе на сковороде. Об этом 3 сентября написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Mid.ru Мария Захарова

«Вот это я удачно снялась с крючка. Прорвалась, огромное достижение», — подумала рыба, уютно устроившись на сковородке, и мысленно передала рыбакам привет», — написала она.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Арестович назвал достижением избавление Киева от Минских соглашений. По его мнению, эта дипломатическая победа достигнута во время визита президента Владимира Зеленского в США. Свой вывод относительно «снятия с крючка» киевский политик сделал после того, как в совместную декларацию после визита Зеленского не было включено упоминание Минских соглашений.