Приштина, Сербия, 3 сентября, 2021, 23:21 — ИА Регнум. Глава больничной службы при университетском клиническом центре Косово Вальбон Красничи 3 сентября заявил, что центр в последние дни сталкивается с крупным потоком пациентов.

Irkobl.ru Аппарат ИВЛ

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Красничи отметил, что Косово удалось добиться стабильных поставок лекарств и кислорода после увеличения расходов бюджета на 8 миллионов евро. В течение ближайших двух дней в университетской клинической больничной службе ждут пополнения в составе 750 новых медицинских специалистов.

При этом врач выразил обеспокоенности ростом числа больных, подключенных к аппаратам ИВЛ. По словам Красничи, из 1209 пациентов с COVID-19 свыше тысячи проходят кислородную терапию и 79 подключены к аппаратам ИВЛ. По словам доктора, рост числа таких пациентов означает и рост смертности.