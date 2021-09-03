Приштина, Сербия, 3 сентября, 2021, 23:31 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Косово Арбен Вития 3 сентября провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что новые волны пандемии неизбежны.

Facebook.com/albini2017 Альбин Курти прививается от коронавируса

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, министр заявил о важности вакцинации от коронавируса и отметил, что из 170 человек с диагнозом COVID-19, скончавшихся за последнюю неделю, 149 не были привиты.

С 12 сентября, по словам Витии, в Косово начнут вакцинацию несовершеннолетних. С 13 сентября работники государственной администрации будут обязаны предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный тест ПЦР для того, чтобы продолжить работу. Не исключается применение и других мер.