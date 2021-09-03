Приштина, Сербия, 3 сентября, 2021, 23:29 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Косово 3 сентября сообщили о том, что в июле отказались принять предлагаемые Болгарией и Польшей и еще пятью странами вакцины от COVID-19 с истекающим сроком годности.

Пресс-служба правительства Тверской области Вакцинация

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление было сделано на следующий день после того, как стало известно о том, что из использования были выведены 133 тысячи доз вакцины AstraZeneca с истекшим сроком годности.

В Косово вакцинацию от коронавируса полностью прошли около 300 тысяч граждан.