Скопье, 3 сентября, 2021, 22:50 — ИА Регнум. В Северной Македонии 3 сентября в результате исследования 5865 образцов выявили 722 новых носителя коронавируса. 574 пациента выздоровели. За день умерли 26 носителей вируса. Каждые три дня в стране с населением в два миллиона человек умирают 100 человек с диагнозом COVID-19.

Македонец Центр Гостивара, Македония

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В министерстве здравоохранения республики сообщают, что с начала эпидемии в стране выявили 178 879 случаев заражения, при этом население республики немногим превышает два миллиона человек.

Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 6013. По смертности Северная Македония вновь резко опережает Албанию и Косово. С начала пандемии 157 868 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 14 998 человек, и это число стремительно растет. Резкое ухудшение ситуации привело к введению ограничений на посещение заведений общепита для непривитых граждан.