Золотое, ЛНР, 3 сентября, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Украинские боевики 3 сентября обстреляли территорию ЛНР, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Цитата из к/ф «Ополченочка»‎. Реж. Алексей Козлов. 2019. ЛНР Война

Обстрелу подвергся район Золотого-5 — из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7.

Напомним, 2 сентября в ЛНР ВСУ обстреляли населённый пункт Голубовское, применив автоматический станковый гранатомёт и стрелковое оружие.

Днём ранее, 1 сентября, ВСУ, как и сегодня, атаковали Золотое-5, применив ПТУР, станковый противотанковый гранатомёт и стрелковое оружие: всего боевики выпустили четыре снаряда.