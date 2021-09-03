Приштина, Сербия, 3 сентября, 2021, 22:12 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 3 сентября сообщили, что за сутки скончались 26 носителей коронавируса.

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По официальным данным, в результате исследования 12 558 образцов в крае 3 сентября было выявлено 1448 носителей коронавируса. Большинство новых носителей заражены штаммом «Дельта». человека признаны излечившимися от COVID-19. 1421 человек выздоровел. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Косово с начала пандемии выявлено 149 992 случаев заражения, 119 498 пациентов уже здоровы, 2486 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, 32 из них — за последние сутки. Число активных случаев заражения составляет 26 525.

Высокая смертность заставила правительство Косово ужесточить ограничения: введен карантин и строгий масочный режим. В Косово произведено лишь 882 718 инъекций вакцины от коронавируса, 298 445 человек получили две дозы вакцины.