Тирана, 3 сентября, 2021, 22:13 — ИА Регнум. В Албании за последние сутки в результате обследования свыше 5901 пациента выявлено 895 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели еще 519 пациентов. Об этом сообщило 3 сентября министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

Albinfo Международный аэропорт в албанской столице Тиране

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По данным министерства, всего в Албании выявлено 149 117 случаев заражения коронавирусом, 135 321 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2508 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них трое — за последние 24 часа.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 11 288, из них треть приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 114 пациентов, из них 19 — в тяжелом положении.

К июню эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков. Однако в августе ситуация стала ухудшаться. На фоне высокой смертности в соседних Косово и Северной Македонии эпидемиологическая ситуация в Албании, тем не менее, выглядит достаточно благополучно.