Ростов-на-Дону, 3 сентября, 2021, 21:55 — ИА Регнум. В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора компании, занимающейся строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Он подозревается в сокрытии налогов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 3 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Транспортный налог

Следователи полагают, что руководитель компании с февраля по май 2021 года сокрыл от взыскания налоговой службы более 5,5 млн рублей. Для этого расчёт с контрагентами производился через третьих лиц.

Следователи восстанавливают картину произошедшего.