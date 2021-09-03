* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, , 20:12 — REGNUM Вся афганская провинция Панджшер перешла 3 сентября под контроль талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет Yeni Şafak.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что Фронт национального сопротивления Афганистана сдаёт позиции в Панджшере.

Так, 3 сентября талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отбили у сил сопротивления самый крупный район Панджшера — Приян.

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