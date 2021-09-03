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«Травяные пожары»
Талибы* захватили весь Панджшер
*Талибы — запрещённая в России организация
Базарак,
3 сентября 2021, 20:12 — REGNUM Вся афганская провинция Панджшер перешла 3 сентября под контроль талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет Yeni Şafak.
Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что Фронт национального сопротивления Афганистана сдаёт позиции в Панджшере.
Так, 3 сентября талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отбили у сил сопротивления самый крупный район Панджшера — Приян.
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История вопроса
В Афганистане возникла критическая ситуация: 14 августа 2021 года боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватив несколько крупных городов (Газни, Кандагар, Герат, Лашкаргах, Фирузкух), почти вплотную подошли к столице государства – Кабулу. Европейские страны и США в спешном порядке эвакуируют дипломатов. Потери среди мирного населения уже составили более тысячи человек, сотни граждан вынуждены покинуть свои дома.