Москва, 3 сентября, 2021, 20:00 — ИА Регнум. Миллион жителей России в возрасте от 14 до 22 лет оформили «Пушкинскую карту» за три дня с начала старта программы, передаёт 3 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Василий Тропинин. Пушкин. 1827

Карту, по которой можно посещать учреждения культуры по всей стране, молодёжь оформляет ежедневно.

Напомним, «Пушкинскую карту» можно оформить через приложение «Госуслуги.Культура». Билеты на мероприятия по этой карте приобретаются через «Культура.РФ» и через платформы билетных операторов, которых подключают Минкультуры РФ и банки.

Добавим, что все мероприятия проходят модерацию экспертными советами, созданными в каждом регионе.