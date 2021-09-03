* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 3 сентября, 2021, 19:50 — ИА Регнум. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 3 сентября взял под контроль Париян — самый большой район афганской провинции Панджшер, написал представитель движения Билал Карими в Twitter.

newsonline Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Он уточнил, что Приян стал вторым после Шотула районом Панджшер, перешедшим в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По словам Карими, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили у сил сопротивления БТРы российского производства и «другую военную технику».

Талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выразил оптимизм по поводу успехов своих соратников в захвате территорий, указав на «низкий боевой дух противника».

Напомним, в Панджшере дислоцирован Фронт национального сопротивления Афганистана, который талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются вытеснить, чтобы весь Афганистан перешёл под их контроль.