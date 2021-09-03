Санкт-Петербург, 3 сентября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Автомобилисты и общественный транспорт Санкт-Петербурга в пятницу, 3 сентября, встали в 9-балльные пробки. Город окрасился в темно-красный цвет из-за почти семи десятков ограничений, сообщает сервис «Яндекс Карты».

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка

Как сообщают пользователи социальной сети «Вконтакте» в популярном паблике «ДТП и ЧП СПб», настоящий «апокалипсис» наблюдается на дорогах на юге города — на круговом перекрёстке Софийской улицы и проспекта Славы. Как замечают местные жители, пробки в этом месте связаны с периодическим отключением светофора, из-за чего автомобилисты встали в плотное кольцо.

Застыла и окрасилась в багровый кольцевая автомобильная дорога (КАД). Хуже всего обстоят дела в районе Новосаратовки и Петро-Славянки. Из-за ДТП на внешнем кольце и дорожных работ на внутреннем образовались пробки в 8 и 9 км.

Затруднено движение и на Московском шоссе, на выезде из города скопился затор в 12 км. Из-за нескольких ДТП в обе стороны стоит проспект Славы, а из-за дорожных работ на примыкающей к ней улице Седова образовался 3-километровый затор.

Не лучше обстоят дела и на Западном скоростном диаметре (ЗСД), где сразу на двух участках сложно проехать. Из-за ДТП на въезде с Богатырского проспекта практически невозможно заехать на скоростную магистраль, там образовалась километровая пробка.

Стоит и еле движется внутренняя часть ЗСД от Васильевского острова в сторону Приморского района. Там автомобили собрали 8-километровую пробку от намывной части до улицы Оптиков.