Бишкек, , 17:27 — REGNUM В Центральную избирательную комиссию поступили уведомления о намерении участвовать на выборах депутатов парламента Киргизии еще от 20 политических блоков. Об этом сообщили в центризбиркоме.

Киргизия PavelD

Среди новых претендентов на места в законодательном собрании оказались партии: «Моя отчизна», «Народная-демократическая партия Кыргызстана», «Партия ветеранов войны в Афганистане», «Солидарность», «Социалист», «Аалам», «Адилет», «Ак Асаба», «Ак Бата», «Аруузат — Эл Куту», «Ата-Журт Кыргызстан», «Биздин Эл», «Бийлик Элге», «Бирге — Вместе», «Жаны Мезгил», «Жаны эра», «Келечек — Будущее», «Кучтуу регион», «Мекенчил Эл» и «Элдик партия».

Ранее подали документы об участии в парламентских выборах следующие политические блоки: «Актив», «Альянс», «Альянс политических сил», «Надежда народа», «Партия зеленых», «Патриотическая партия единения», «Сила в единстве», «Социал-демократы», «Азаттык», «Акыйкат Кыргызстан», «Ар-Намыс», «Ата Мекен», «Бутун Кыргызстан», «Жаратман эл», «Ишеним», «Улуттар биримдиги», «Ыйман Нуру» и «Ынтымак».

ИА REGNUM напоминает, что парламентские выборы в Киргизии назначены на 28 ноября 2021 года.

По итогам голосования в законодательное собрание республики пройдут 54 депутата от политических партий и 36 депутатов, представляющих одномандатные избирательные округа.